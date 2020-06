Eenvoudig blurren doe je met deze gratis camera app

Snel iemand onherkenbaar maken? Met deze gratis iOS camera app doe je dat in een mum van tijd.

Een kenteken van een auto onzichtbaar maken. Het gezicht van een persoon blurren, of een item uit de foto wissen. Allemaal dingen die je niet snel en mooi kunt maken op een standaard camera app. De nieuwe Anonymous Camera app voor iOS helpt je een handje.

De gratis camera app is eigenlijk het tegenovergestelde van al die Instagram apps. In tegenstelling tot het mooier maken van een foto, zorgt deze gratis camera app juist voor een stukje anonimiteit. Snel en makkelijk zaken blurren, onherkenbaar maken en inhoud beschermen is zo gepiept.

Anonymous Camera is een vrij te gebruiken app, maar er is ook een Pro-versie. Met de gratis app heb je onder meer te maken met een watermerk als je gaat filmen. Wil je geen watermerk dan zul je de Pro-versie moeten aanschaffen voor 2 dollar.

Deze gratis camera app gebruikt zelf lerende software om gezichten te herkennen en deze optimaal onherkenbaar te maken. Er is wel een nadeel. Zo is Anonymous Camera alleen uitgebracht op iOS. Het is niet bekend of er ook een (gratis) Android versie van Anonymous Camera gaat komen.