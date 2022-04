Eenzaam of geniaal? Vrijstaande villa in niemandsland voor 5 miljoen euro

Op zoek naar rust in een niet alledaagse villa in niemandsland? Kost je 5 miljoen euro.

Helemaal niemandsland is het ook weer niet. Deze woning is gelokaliseerd in Palm Springs. Een stadje in een woestijn achtig gebied in de Amerikaanse staat Californië. Palm Springs kent ook veel ongerepte natuur. Een ideale plek om een huis neer te zetten als je door niemand gestoord wil worden.

Deze studio is minimalistisch opgezet en in de lengte gebouwd. Dat betekent dat alles op dezelfde verdieping voorhanden is. Het ideale huis mocht je geen fan zijn van traplopen. Californië is een dure staat voor woningen. Ondanks het karakter dat het huis rustig is gelegen hoef je geen zachte prijs te verwachten. De vraagprijs van de woning is meer dan 5 miljoen euro.

Het huis heeft een houten karakter. De kleur gaat daarmee mooi op in de omgeving van stenen en zand. Zomers is het snikheet in Palm Springs. Gelukkig heb je een zwembad in de achtertuin voor een verkoelende duik.

Door het vele glas heb je vanuit allerlei locaties binnenshuis een uitstekend uitzicht op de omgeving. De ideale tweede woning als je rustig aan wil doen om je even terug te trekken uit alle drukte. Maar die prijs he. De villa in niemandsland is te koop via The Agencyre.