Eerst PlayStation 5 foto's tonen gigantische console (gelekt) - Apparata

Foto @Taiwan NCC

De eerste PlayStation 5 foto’s zijn officieel en onthullen onder andere een standaard en de gigantische afmetingen.

PlayStation 5-fanaten zullen dolblij zijn met alle persfoto’s die Sony de laatste tijd publiceerde. Maar om een echt idee te krijgen van hoe mooi en vooral groot de PlayStation 5 is, moet je bij de Taiwanese communicatie commissie zijn. En we zien ook voor het eerst los het standaard waar de console op gaat staan.

PlayStation 5 foto’s

Veel internationale media hebben een downloadbestand in handen gekregen van de Taiwan National Communications Commission (NCC). Het bestand (pdf) check je hier en toont voor het eerst echte foto’s van de aankomende PlayStation 5.

Daarop check je onder andere de aparte vorm van de console. De Xbox Series X mag dan wel een koelkast zijn, maar de PlayStation 5 heeft wel hele vreemde contouren. Het lijkt er daarbij op dat het de bedoeling is om je PS5 rechtop te laten staan, al ondersteunt het bijbehorende standaard ook liggend de console.

Standaard

Daarover gesproken, het is voor het eerst dat we het standaard los te zien krijgen. Het is een detail dat je misschien snel over het hoofd ziet als je de persfoto’s bekijkt. Maar onder de console staat overal inderdaad een zwart plastic standaard. Op de foto’s van het NCC is te zien dat het om een ronde, relatief kleine houder gaat. Het ding heeft (nets als de console zelf) een beetje een aparte vorm.

Naar verluidt krijg je de standaard bij iedere PlayStation 5. Dat was bijvoorbeeld bij de Xbox One (S) wel anders; daar moest je het ding erbij kopen. Vermoedelijk heeft de Series X vanwege het design geen standaard nodig.

De console is gigantisch

Natuurlijk weten we op basis van de officiële specs al dat de console behoorlijk groot gaat zijn. De foto’s illustreren deste beter dat je wel behoorlijk wat ruimte moet vrijmaken voor de PlayStation 5. Het wordt immers de grootste gameconsole in de moderne gaming geschiedenis.

De PlayStation 5 komt op 12 november uit. De standaard uitvoering (foto’s) kost €499,99 en de Digital Edition gaat voor €399,99 over de toonbank.

