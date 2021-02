Eerste 10 gigabit modem voor je smartphone. Lekker snel. - Apparata

Snellere en betere 5g modem voor je smartphone van Qualcomm. Maar heb je er ook wat aan?

Vandaag heeft Qualcomm een mijlpaal bereikt op het gebied van draadloze gegevens. Het is echter wel symbolisch, want de modem voor je smartphone is niet enorm veel sneller dan de huidige X60. Nu komen ze met de X65 en belooft het een snelheid te hebben die voorheen gereserveerd was voor Ethernet en andere bekabelde verbindingen van vroeger. Hiernaast biedt de X65 ook allerlei handige functionaliteiten aan, waaronder een op kunstmatige intelligentie gebaseerde antenneafstemming. Deze reageert wanneer de gebruiker met zijn of haar hand de antennes van een telefoon blokkeert, handig ja. Ook zullen energiebesparende maatregelen toegepast worden.

Top-notch technologie. Maar bereikt het onze smartphone?

Vermoedelijk niet. Qualcomm noemt de klanten niet, maar reken er maar niet op dat het veel telefoons zal bereiken. In ieder geval niet in het begin. Dit kost namelijk teveel ruimte en zal de batterij snel leeg trekken, iets wat wij natuurlijk niet fijn vinden. Ook zullen Android– telefoons vasthouden aan hun modems die al in hun systemen ingebouwd zijn, zoals de X60 in de Snapdragon 888. Vermoedelijk zal het eerder zijn weg vinden naar laptops, waar een aparte modem geen probleem is.

En de netwerken spelen ook een rol. Kan je een netwerk vinden die snelheden van 10 Gbps biedt, terwijl de X65 nog up to date is? De providers die 5G nu aanbieden kunnen onder de meest ideale omstandigheden niet meer dan ongeveer 4 Gbps leveren. Dus wanneer zij 10 Gbps kunnen bieden, dan is de X65 al weer verouderd. Zo snel gaat het.

Apple says NO

Apple en Qualcomm liggen elkaar al een tijdje niet. Ze strijden al lang over licentiegelden, daarin spraken ze af dat Apple de 5G- modems van Qualcomm nog wel zouden gebruiken. Zoals bijvoorbeeld in de iPhone 12. Ook in de iPhone 13 zal vermoedelijk de Snapdragon X65 komen, dat moet dan in 2022 zijn.

Maar Apple heeft besloten om in eigen huis modems te gaan bouwen, dit zou het einde inluiden van de samenwerking tussen de twee bedrijven. Voor Qualcomm een nogal grote aderlating.