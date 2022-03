Eerste Apple-event van 2022 aangekondigd

De uitnodigingen zijn de deur uit en dat betekent dat er een Apple-event staat te gebeuren, de eerste van 2022.

Gedurende het jaar organiseert de Amerikaanse techgigant Apple meerdere events. Vaak per event een onderwerp waarop gefocust wordt. Zo heb je standaard in het najaar het event waarbij een nieuwe iPhone centraal staat. Maar dat is natuurlijk niet het enige product dat Apple in het gamma geeft.

Apple-event 2022

Welk product of producten Apple gaat aankondigen bij dit eerste aangekondige event op 8 maart is nog niet bekend. Het kan echt van alles zijn. Een nieuwe generatie iPhone SE. Of een nieuwe generatie iPad Air. En wat dacht je van de nieuwe generatie chips, de Apple M2? Het kan echt van alles zijn. Misschien is dat het ook allemaal wel. Wie weet.

Het thema van dit event is Peek performance. Een verwijzing met een knipoog. Want Peek staat voor even gluren, even kijken. En performance uiteraard voor kracht. Met peak performance zou Apple kunnen doelen op de M2 chip. Maar door deze knipoog zet Apple de media op het verkeerde been. Het kan werkelijk van alles betekenen.

Je hoeft in elk geval niet lang te wachten op het antwoord. 8 maart is namelijk al volgende week dinsdag.