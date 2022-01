Eerste beeld OnePlus 10 Pro bevestigt nieuwe camera’s

OnePlus laat ons het eerste beeld van de nieuwe OnePlus 10 Pro zien en voor cameraliefhebbers is het goed nieuws: de compleet nieuwe camera’s zijn wederom ontworpen samen met Hasselblad.

OnePlus gaat uiteraard in 2022 hun vlaggenschip weer verbeteren. Hij is wellicht dichterbij dan je denkt, want we hebben het eerste beeld al vast te pakken. Dat geeft ook al vast een beeld van een aantal specificaties.

OnePlus 10 Pro

Want een afbeelding kan veel zeggen. Officiële specs zijn er nog niet, maar we weten dus drie dingen zeker. Ten eerste dat hij logischerwijs OnePlus 10 Pro gaat heten en dat er dus naar alle waarschijnlijkheid ook nog een iets mindere en iets goedkopere OnePlus 10 gaat komen. De Pro wordt natuurlijk het paradepaardje qua specs. Dat brengt ons bij een belangrijke vernieuwing wat voortborduurt op de OnePlus 9 Pro: de camera’s.

Hasselblad

OnePlus heeft voor de 10 Pro namelijk weer samengewerkt met Hasselblad. Wie Hasselblad niet kent (je bent waarschijnlijk in de minderheid): dit is één van de belangrijkste producenten van spiegelreflexcamera’s aller tijden. Er zijn talloze professionele doeleinden geweest voor camera’s van Hasselblad, maar de meest bekende zijn de ruimtemissies van NASA. Gemodificeerde Hasselblads zorgden voor de eerste vastleggingen van buitenaardse taferelen in de jaren ’60 en natuurlijk de historische maanlanding. Leuk om te weten: omdat elke gewichtsbesparing voor de terugreis van een ruimtereis essentieel is, werden voor de maanlanding alleen de filmrolletjes meegenomen. Er zwerven dus nog ergens op de maan 12 Hasselblad-camera’s rond.

Nieuw camera-eiland

We dwalen af. Hasselblad is dus ook verantwoordelijk voor de camera’s op de OnePlus 10 Pro. Uiteraard gaat het niet om dezelfde extreem hoge kwaliteit DSLR-camera’s die Hasselblad normaliter levert, maar het is een goede naam om op je camera-eiland te hebben. Over dat eiland gesproken: de OnePlus 10 Pro krijgt drie lenzen mee. Specificaties zijn nog niet bekend, maar als we een gok mogen doen lijkt het op vorig jaar en krijg je een hoofdcamera, een zoomlens en een groothoeklens mee. Het camera-eiland zelf plaatst de camera’s in een 2 bij 2 vierkante setup (met de flits als vierde ‘lens’) en het eiland is wat mooier geïntegreerd in de zijkant en achterkant van het toestel.

Verder kunnen we nog uit de afbeelding opmaken dat de OnePlus 10 Pro in het zwart én groen komt, maar er zullen vast meer kleuren zijn. Ook is er 5G-functionaliteit, maar dat lijkt eigenlijk meer regel dan uitzondering voor een vlaggenschip dezer dagen. Goed nieuws voor mensen die van handige ondergewaardeerde features houden: ook de schakelaar aan de zijkant waarmee je de telefoon op stil, geluid en trillen kunt zetten, blijft.

Verder is het nog even afwachten. Naar verwachting komt OnePlus spoedig met de volledige onthulling van de OnePlus 10 Pro.