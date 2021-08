Eerste beelden Battlefield 2042 gelekt

Afbeelding via EA

De eerste beelden van Battlefield 2042 zijn dan toch gelekt. Kijk snel, want uitgever EA is hard bezig om deze te verwijderen van het internet.

Beelden uitlekken kan goed zijn voor de marketing. Maar dan moet er wel een strategie achter zitten en gelekt worden door het bedrijf zelf. Dat is nu niet het geval, want er zijn beelden uitgelekt van het aankomende spel Battlefield 2042 op videoplatforms. De beelden komen vermoedelijk uit de Technical Playtest.

Eerste beelden Battlefield 2042

Deze week is de Technical Playtest van start gegaan. De uitgever Electronic Arts (EA) is nu hard bezig om alle beelden van het internet te krijgen. Dit lukt aardig, maar er staan toch nog veel screenshots en beelden van het spel op enkele platforms. Bijvoorbeeld op Reddit en de eerste beelden laten onder andere de nieuwe voertuigen en gadgets zien. Ook is een ‘plus- menu’ te zien, waarmee spelers hun wapens kunnen aanpassen. Wel gaaf!

Het is niet geheel onlogisch dat de beelden zijn gelekt. In de Technical Playtest zitten veel spelers. Ja, EA verbood iedereen om beelden te maken en te delen. Toch heeft iemand dit gedaan. Ondanks dat EA er alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen, door onder andere iedere gebruiker een watermerk met een unieke code en gebruikersnaam te geven.

Testomgeving

EA doet dit om de infrastructuur van het spel te testen met veel spelers tegelijkertijd. Hier komen hoogstwaarschijnlijk nog veel aanpassingen uit, waarna een bèta- versie van het spel zal komen. De test van nu duurt tot 16 augustus, dus wellicht gaat er nu nog meer gelekt worden. Eerder deze week bracht EA een korte film uit. Deze beelden laten het verhaal zien van Battlefield 2042. Het spel komt niet met een singleplayer- verhaallijn.

Als het goed is, komt het Battlefield 22 oktober in de winkel te liggen.