Eerste beelden Battlefield Mobile!

EA

Battlefield Mobile komt er aan, de eerste beelden staan nu online.

Een beetje gerespecteerd spelletje heeft tegenwoordig ook een variant voor op de smartphone. Logisch natuurlijk, de smartphone wordt door bijna iedereen gebruikt. Daar zit dus een enorme markt. Electronic Arts (EA) maakt nu een mobiele versie van Battlefield.

Beelden Battlefield Mobile

De game zit nu in de testfase waar spelers al aan mee kunnen doen. Alphatesters delen onder meer op Reddit de eerste beelden van het spel. Deze wordt op dit moment in Azië getest. Dit wel onder een selecte groep spelers, niet iedereen kan het al spelen in deze testfase. EA spoort testers, in tegenstelling bij andere spellen die in deze fase zitten, om gameplay te delen. Dit zodat zij er feedback op kunnen ontvangen.

Filmpjes

De eerste filmpjes verschijnen nu, waarop de eerste gameplay van Battefield Mobile te zien is. Alle beelden spelen zich af in de eerder vrijgegeven map Grand Bazaar. In de map staan tanks en infanterie centraal tijdens een Conquest- wedstrijd. Interessanter is om te zien hoe de speler zijn soldaat kan uitrusten met verschillende wapens. Zoals gebruikelijk in de volgende settings: Assault-, Support-, Medic- en Recon. Natuurlijk kunnen spelers per wapen nieuwe toevoegingen en voordelen vrijspelen. Niet echt verrassend.

Je kunt in sommige filmpjes zien dat de statistieken van de smartphone zelf aan de bovenkant te zien zijn. Hieruit is op te maken dat de testversie consistent 60 frames per seconde behoudt en dat de soc-temperatuur onder de 45 graden celcius blijft. En dat is belangrijk, want Battlefield Mobile vraagt nogal wat van je smartphone. Met name voor je gpu, die op piekmomenten 95% belast wordt. De prestaties hangen af van welke smartphone je hebt. De eerste beelden zien er in ieder geval fraai uit. We kunnen niet wachten om het spel zelf te spelen.