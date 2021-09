Eerste beelden God of War: Ragnarok voor de PlayStation 5

Sony

Sony heeft voor de PlayStation 5 de eerste beelden vrijgegeven van God of War: Ragnarok. En het is ziet er super uit! Tevens meer nieuws over Spider- Man en Wolverine.

Afgelopen donderdag was er een PlayStation Schowcase- evenement. Hier kwamen onder andere video’s van nieuwe spellen langs voor de PS5. Ook is er tijdens het evenement de trailer aangekondigd van God of War: Ragnarok. We hebben nu de eerste beelden voor je en het stelt niet teleur.

God of War: Ragnarok

Kijk, bijna elke nieuwe game op de PS5 is visueel geweldig. De nieuwe spellen moeten dus goed tegen elkaar opboksen om van elkaar te onderscheiden. Gelukkig, dat is het geval. Dit nieuwe spel is de opvolger van de in 2018 verschenen God of War. Sony heeft de game al vorig jaar aangekondigd, maar nu is er een trailer vrijgegeven zodat we een eerste indruk kunnen vormen. Het verhaal is nu ook wat duidelijker. In de eerste beelden is te zien dat de zoon van de hoofdpersoon Kratos is opgegroeid. Samen gaan ze op pad, waar ze allerlei avonturen beleven. Meer is niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid zal het spel volgens jaar komen.

Meer nieuws

Maar er is meer nieuws te vertellen. Playstation- studio Insomniac Games werkt aan een opvolger van Spider- Man. Ook hier zijn beelden van. Hierin is te zien dat zowel Peter Parker als Miles Morales (allebei Spider-Man) terugkeren in het nieuwe deel. Zij nemen het op tegen Venom, een bekende vijand uit de stripboeken. De titel staat gepland voor 2023.

Dezelfde studio is ook bezig een spel te ontwikkelen over Wolverine. De superheld van X- men met messen die uit zijn knokkels kunnen komen is natuurlijk een geweldig karakter om een spel om heen te bouwen. Hier is niet veel over bekend, behalve een hele korte teaser.