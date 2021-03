Eerste beelden kleinere ‘notch’ iPhone 13 - Apparata

Apple gaat met de iPhone 13 voor een kleinere notch. De eerste beelden zijn nu binnen.

Alle grote smartphonefabrikanten hebben een beduidend kleinere camera- inkeping, ook wel de ‘notch’ genoemd. Samsung doet dit al jaren en het maakt het scherm strak. Apple gaat dit volgen, maar toch niet helemaal. Volgens verschillende bronnen gaat Apple de iPhone 13 nog wel uitrusten met een dergelijke notch, maar dan wel veel kleiner dan nu het geval is bij de iPhone 12.

Kleiner is beter

Sinds 2017 is de notch van de iPhone zowat ongewijzigd gebleven. Op de iPhone X debuteerde de notch en is niet meer weg te denken. Toch willen veel mensen dat wel. Op een mooi groot scherm valt het toch wel op. Nieuwe informatie brengt de geruchtenmachine op gang dat de notch blijft, alleen dan wel kleiner. Dit heeft ook te maken met onder andere Face ID. Om deze functie goed te kunnen gebruiken, zou Apple de grotere inkeping kunnen behouden. MacRumors heeft de eerste ‘glass front panels’ van de iPhone 13. Oordeel zelf of de notch echt veel kleiner is.

Afbeelding via MacRumors

Ja, de inkeping lijkt kleiner. Maar is nog altijd groter dan bij de andere vlaggenschepen. MacRumors kreeg deze afbeeldingen in handen via een Grieks technologieherstelbedrijf. De afbeeldingen laten de panelen zien van de iPhone in drie verschillende maten. Ze bevestigen inderdaad een nieuwe designtaal voor de iPhone 13. Maar het kunnen ook zomaar prototypen zijn. Echter, het is duidelijk dat Apple een andere weg in slaat met hun camera’s en hoe ze deze gaan plaatsen.

All- screen

Analist Kuo is van mening dat Apple van plan is om over te schakelen naar een display-ontwerp voor ten minste 2022 iPhone-modellen. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Galaxy S21 van Samsung. Apple zou daarna gaan voor een iPhone met een echt all-screen-ontwerp. Dit is een smartphone zonder inkepingen of gaten.

Apple ligt tegenwoordig vaak onder vuur omdat ze niet meer zoveel innoveren, hiermee zouden ze dat wel doen. Of ze het durven, we gaan het zien.