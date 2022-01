Eerste blik op de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE

Samsung

Op de CES 2022 heeft Samsung eindelijk de Galaxy S21 FE smartphone onthuld. Het toestel ligt binnenkort in de winkels. Lees er hier meer over.

De vorige FE (Fan Edition) was een groot succes. Het was een goedkopere versie van het vlaggenschip, maar wel met heel veel topfuncties. De nieuwe S21 FE is eigenlijk een aangepaste versie van de versie van vorig jaar. De smartphone is goedkoper dan de reguliere S21. Vanaf 11 januari is het toestel te koop voor 749,- euro.

Samsung Galaxy S21 FE

Het toestel biedt 5nm-processors, dezelfde 120Hz verversingssnelheid in een iets groter scherm en een vergelijkbaar drievoudig camerasysteem. Wat is er dan anders vraag je je af. Nou, de S21 FE heeft een grotere batterij en wordt geleverd met Android 12. Het ontwerp is niet zo opvallend als het topmodel van verleden jaar. Het heeft wel een soortgelijke bult in de linkerbovenhoek voor de cameramodule, maar heeft niet de glanzende afwerking zoals de originele S21. Samsung komt met een nieuw palet kleuren voor de FE. Je kan kiezen uit lavendel, olijf, zilver of zwart.

De FE is met 177 gram iets zwaarder. Dit komt door het grotere scherm (6,4 inch). Het scherm is Full HD+. Verwacht bij de SE geen pen- ondersteuning.

Camera’s

Tegenwoordig koop je een smartphone bijna voor de camera’s. Deze zijn dik in orde bij de FE. Het grootste verschil tussen de S21 FE en het originele model zit in de achterste camera’s. Hoewel beide versies een vergelijkbare hoofdcamera van 12 megapixels hebben met een diafragma van f/1.8, heeft de ultrabrede lens van de FE een iets breder gezichtsveld van 123 graden. Ook gebruikt de telefotocamera van de FE een 8-megapixelsensor, terwijl die van de S21 64 megapixels is, hoewel ze allebei 30x Space Zoom bieden.

Samsung

Samsung heeft hoge verwachtingen van deze versie. Het vorige model was een de best verkochte Galaxy- smartphones.