Eerste foldable van Honor lost groot probleem op

De Honor Magic V is de eerste foldable van het merk, maar zegt nu al een groot probleem op te lossen.

Opvouwbare smartphones is veel om te doen, maar in ieder geval de eerdere devices van Samsung hebben wel een vaak voorkomend probleem. Namelijk dat er vrij snel een vouw in het scherm komt. Logisch, dubbelgevouwen gebeurt dat nou eenmaal. Het probleem lijkt eigenlijk iets te zijn waar we mee moeten leven. Toch?

Geen vouw meer

Niet als het aan de nieuwe inslag foldables ligt. Toegegeven, de Oppo Find N heeft deze oplossing al gebruikt, maar nu is het Honor die het ook aanprijst als innovatie. Hun nieuwe Honor Magic V heeft namelijk net als de Oppo geen vouw in het scherm, of in ieder geval een minder merkbare. Dit omdat het scherm niet compleet dichtvouwt, maar in een soort ‘druppelvorm’ gedrukt wordt. Dat vouwt hem wel op, maar niet helemaal, en dus ontstaat er geen vouw.

Honor Magic V 5G

Zoals vele foldables heeft de Honor Magic V twee schermen, een flexibel OLED scherm dat kan vouwen en 7,9 inch meet en een curved OLED scherm aan de achterkant die 6,4 inch groot is. Helaas is dit wel een scherm met een wat ongemakkelijke beeldverhouding: 21,3:9. Maar goed, video’s op 16:9 kijken moet je dan maar op het grote scherm doen. Beide schermen hebben een ververssnelheid van 120 Hz. Ook de software is geoptimaliseerd voor de Magic V, zodat alles goed geïntegreerd is voor deze unieke telefoon.

(Nog) niet voor ons

De rest van de specificaties passen prima bij een vlaggenschip. De Honor Magic V heeft 12 GB RAM en 256 GB opslagruimte. Ook is dit één van de eerste telefoon met de gloednieuwe Snapdragon 8 chip, de Gen 1 met 5G functionaliteit. Het kan allemaal mee met de top. Mag ook wel, want voor een smartphone is het een duur ding. Voor een foldable valt het trouwens mee: de Honor Magic V kost 9.999 Chinese yuan, wat zo’n 1.385 euro is. Helaas is China voorlopig wel het enige land wat met de foldable aan de slag mag.