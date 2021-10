Eerste foto’s Apple Watch Series 7!

Apple

De eerste échte foto’s van de Apple Watch Series 7 zijn gelekt en zijn op verschillende plekken te vinden op het internet. Wij hebben de afbeeldingen.

Het zijn vermoedelijk foto’s van de echte nieuwe Apple Watch Series 7. Eerder hebben we natuurlijk al marketingmateriaal en renders gezien, maar dit lijkt het echte werk. De afbeeldingen verschenen op Facebook. In een groep waar allemaal Apple fans zitten. Daar werden ze gepubliceerd, waarna ze weer snel verdwenen.

Foto’s Apple Watch Series 7

Degene die ze gepost heeft zegt te werken voor een leverancier van Apple. En zij leveren dus onderdelen voor de Watch Series 7. Hij, of zij, zegt dat ‘het later deze herfst’ in de verkoop gaat. De foto’s zien er als echt uit (niet meer geknoeid), dus het zou wel zo kunnen.

Apple zelf heeft nog geen datum vrijgegeven over wanneer het horloge te koop is. Het model heeft vermoedelijk een twintig procent grotere display. De eerder genoemde platte zijkanten, die komen er naar alle waarschijnlijkheid niet. Deskundigen zeggen dat Apple hier wel mee bezig was, maar misschien is het nog niet productierijp en kunnen we het wel bij Series 8 verwachten.

Meer nieuws

Het nieuwe horloge zal een stuk beter tegen stof kunnen. Het zal een formaat hebben van 41mm en 45mm voor bandjes. Goed nieuws voor degene die al bandjes heeft, deze blijven gewoon bruikbaar. Ook bij het nieuwe model. De CPU zal hetzelfde zijn. We verwachten dat de prestaties dan ook soortgelijk zullen blijven. Apple heeft nog geen specificaties vrijgegeven, dus het blijft gokken.