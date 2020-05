Eerste foto’s Samsung Galaxy Note 20 gelekt

De eerste beelden van de Samsung Galaxy Note 20 zijn gelekt. En nee, hierboven zie je nog de Galaxy Note 10!

Eind vorige week kregen we voor het eerst een idee van de specs van de Samsung Galaxy Note 20. Nu weten we ook (ongeveer) in wat voor pakketje die hardware gaat komen. Betrouwbare lekker IceUniverse deelt op Twitter de eerste foto’s van het toestel.

Samsung Galaxy Note 20

Lekker IceUniverse toont in de onderstaande tweet de eerste beelden van de Samsung Galaxy Note 20. In alle eerlijkheid ziet het er totaal niet uit met de dikke randen en hoekig design. De poster stelt ons daarentegen gerust en zegt als reactie: “Ik geloof niet dat dat bezels zijn, het is een ruwe design preview.”

In een andere reactie op zijn eigen post refereert hij naar het onderstaande Twitter-kanaal, waar iets andere foto’s van de Galaxy Note 20 te zien zijn. Alle plaatjes hebben een SchnailCase-watermerk.

Verder meldt AndroidCentrail nog dat de Samsung Galaxy Note 20 Plus maar een 4500mAh batterij krijgt. Dat is 500mAh kleiner dan de Galaxy S20 Ultra. Wel zou het gelekte toestel de monster-camera van de S20 Ultra overnemen. Dat wil zeggen een 108MP hoofdsensor!

Lijkt erg op de Note 10

Desalniettemin is de algemene design-filosofie wel op te maken uit de plaatjes. Samsung gaat voor de Note-serie veelal voor een iets hoekiger design, zo zie je ook op de header-foto. Sterker nog, het hele design lijkt wel heel erg op dat van de Galaxy Note 10.

Nu dient de Note-serie veelal als een grote broer van de Galaxy S20-serie. We moeten dus niet verwachten dat Samsung ineens met een compleet nieuw concept komt. Aan de andere kant, de Galaxy S20 verkoopt helemaal niet goed, dus misschien was vernieuwing wel goed geweest?

Hoe dan ook, dit is de eerste indicatie van het design voor de aankomende Note-variant van de S20-serie. Naar verluidt komt er geen Note 20 Ultra-variant.