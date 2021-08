Eerste game met Stadia Direct Touch komt eraan: dé uitkomst?

Er komt een Stadia game aan genaamd Humankind en de bediening met Direct Touch is ongebruikelijk: een soort perfecte mix tussen mobiel gamen en console gamen.

Google Stadia is een opvallende manier van modern gamen. Bij een Xbox en een PlayStation krijg je een console en werkt alles via je console. Stadia werkt met een controller en de cloud. Je streamt de games vanaf een server alsof het Netflix is. Een opvallende twist op het idee ‘gamen’.

Regulier

Verder is het wel redelijk normaal gamen. Een controller, een tv waarop je de boel moet streamen en een abonnement zodat het nog een beetje geld kost. Wel geinig is de mogelijkheid dat je de game kunt streamen naar je mobiele device (maar nog wel met je controller bedient). Nu komt er een game die de boel omdraait. Een game die je niet hoeft te bedienen met de controller.

Direct Touch

Er komt namelijk een game voor Stadia genaamd Humankind en het wordt de eerste game met Direct Touch bediening. Dan is je smartphone de controller voor de game. Het voordeel daarvan is dat de game een soort bedieningspaneel wordt dat kan veranderen met de game mee. Zo kun je de game gewoon spelen, maar heb je een wat meer interactieve lay-out in bijvoorbeeld menu’s.

Beter?

Of het ook werkt? Direct Touch voor Stadia klinkt een beetje als het reeds bekende dilemma wat je ook bijvoorbeeld hebt in auto’s: knopjes kun je veel beter op de tast bedienen en eigenlijk weegt niks op tegen de directe respons van een knopje. Maar knopjes zijn altijd hetzelfde: Direct Touch kan juist de boel dusdanig veranderen dat de lay-out altijd intuïtief is.

Maar het indrukken van knopjes op een touchscreen is gevoeliger voor vertraging of net niet het goede aanraken, vooral vertraging kan je niet te veel van hebben in cloud-gebaseerde games. Of het dus gaat werken is een tweede.

Gelukkig komen we daar spoedig achter: Humankind wordt volgende week gelanceerd voor Stadia en je kunt ook kiezen voor geen Direct Touch. (via 9to5Google)