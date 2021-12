Eerste gaming laptop van LG belooft gelijk veel goeds

Het is altijd goed wanneer je eerste poging gelijk een goede is, en dat is bij de eerste LG Ultragear gaming laptop het geval.

LG heeft zich gericht op een hoop apparatuur: je kent ze van tv’s, computers, laptops en tot voor kort smartphones. Iets waar LG nog nooit zich mee bezig heeft gehouden: een gaming laptop. Vaak is het eerste product een probeerseltje, maar voor LG ziet het er in eerste instantie goed uit.

LG gaming laptop

Bij een gaming laptop wil je dat games goed gespeeld kunnen worden, dus krijgt de LG Ultragear laptop een NVIDIA RTX 3080 Max-Q videokaart. Die kan nog prima mee met de top, al betekent de Max-Q benaming dat het specifiek om een laptopkaart gaat (dus eventuele prestaties kunnen afwijken van de RTX 3080 die in de meeste pc’s zit). De GPU wordt bijgestaan door een elfde generatie Intel Core CPU, al wordt niet duidelijk welke precies. Werkgeheugen varieert tussen 16GB en 32GB DDR4 en opslaggeheugen kun je krijgen tot wel 1TB. Het klinkt allemaal alsof je niks tekort komt met de LG gaming laptop, die trouwens officieel luistert naar de naam LG Ultragear 17G90Q. Daar moet even een afkorting van komen.

Behuizing

Dit alles zit verpakt in een compacte laptop. Het ding is 21,4 mm dik en weegt slechts 2,7 kilogram met dank aan een aluminium constructie. Het is namelijk geen piepkleine jongen met een schermdiagonaal van 17,3 inch. Deze kan overigens ververssnelheden van tot en met 300 GHz aan en de resolutie is een nette 1920×1080. Verder zou je hem in theorie ook gewoon als werk- of studielaptop kunnen gebruiken, je krijgt ook gewoon een Full HD webcam met een dubbel-microfoon systeem. Andere handigheidjes zijn een vingersensor en een tal van poorten, denk aan meerdere USB-C’s, een aantal USB-A’s, HDMI, ethernet en een aux-plug.

Weinig nadelen dus, maar het lijkt evident dat de eerste gaming laptop van LG geen goedkoop apparaat gaat worden. Hoe erg de schade is weten we pas wanneer de laptop globaal lanceert. Voor nu gebeurt dat namelijk alleen maar in de VS en Zuid-Korea.