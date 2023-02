Eerste generatie iPhone levert ruim 63 duizend dollar op

In januari 2007 kondigde Steve Jobs de eerste iPhone aan tijdens de Macworld Expo in San Francisco, Verenigde Staten. Hiermee was de revolutie voor mobiele telefoons begonnen. Apple werd hét voorbeeld van de interessante smartphones.

Tijdens een Amerikaanse veiling leverde de eerste iPhone 63.356 dollar op. Dit komt neer op bijna 60 duizend euro. Deze opbrengst is hoger dan vooraf werd gedacht. Lees hier meer over de eerste iPhone.

Introductie eerste iPhone in de Verenigde Staten

De eerste generatie van de iPhone werd beschikbaar voor verkoop in januari 2007. Steve Jobs vroeg het publiek “Snappen jullie het? Dit zijn geen drie losse apparaten, maar dit is één apparaat!”. Bij de lancering waren er twee versies van de eerste iPhone verkocht. Dit was de iPhone met 4 gigiabyte aan opslaggeheugen en de iPhone met het dubbele aan gigabyte. Voor de 4 gigabyte was de verkoopprijs 499 dollar, de 8 gigabyte kostte 599 dollar.

Bekijk de lancering van de eerste iPhone in 2007 in de video hieronder.

Microsoft lachte de iPhone uit

Niet elke grote speler had door dat Apple zorgde voor een ware smartphone revolutie. De baas van Microsoft, Steve Ballmer, lachte in een interview vooral de prijs van de iPhone uit. Ook het gebrek als toetsenbord werd als een gebrek gezien. Inmiddels beschikt Apple over een marktkapitalisatie van 3.000 miljard dollar.

Eerste generatie iPhone doet het nog steeds

In november 2007 werd de eerste generatie iPhone ook in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk op de markt gebracht. Dit exemplaar werd nooit verkocht in Nederland. In totaal zijn er 6 miljoen exemplaren verkocht. Het besturingssysteem draait op de iOS 3.1.3. Alle updates die erna zijn verschenen zijn op deze eerste generatie niet te downloaden.

Wel kun je nog gebruik maken van de diverse apps zoals Safari, Berichten, YouTube, Kaarten, Agenda, Mail, Contacten, Aandelen, Weer, Calculator, Notities, App store, Muziek, Foto’s en iTunes. Om in Nederland de eerste generatie iPhone te gebruiken, dien je de simlock te verwijderen. Hiervoor is het nodig om de software van de smartphone te hacken.

Inmiddels worden de geruchten over de iPhone 15 Ultra steeds concreter.