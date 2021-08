Eerste gratis Cyberpunk 2077 DLC is bijna beledigend

CD Projekt Red voegt voor het eerst gratis DLC aan Cyberpunk 2077 toe, maar het is totaal niet waar fans al die maanden op gehoopt hadden.

Deze week kondigde CD Projekt Red de eerste gratis DLC (downloadable content) voor Cyberpunk 2077 aan en het internet is er niet zo over te spreken. Sterker nog, een van de bestverkochte games uit de geschiedenis zou heel wat meer moeten kunnen leveren dan dit. Of moeten we de al zo gepijnigde ontwikkelaar wat coulance gunnen?

Eerste Cyberpunk 2077 DLC

Met Patch 1.3 komt ook de eerste DLC voor sci-fi-rpg Cyberpunk 2077 uit, maar de content zelf is op het eerste gezicht lachwekkend. Het Poolse bedrijf voegt twee jassen, een nieuwe auto en een nieuw uiterlijk voor Johnny Silverhand aan de game toe. Na ruim 8 maanden wachten en talloze bug fixes later, is dit de karige gratis beloning die spelers krijgen voor hun geduld.

Nu, de ontwikkelaar benadrukt dat het om de eerste kleine DLC’s gaat. CD Projekt Red is altijd al zo met gratis content geweest. Ook The Witcher 3 kreeg veel gratis ‘kleine DLC’s’ waaronder een nieuw uiterlijk of wapen. De gratis content zal dus altijd zo minimaal blijven. Tegelijkertijd zijn er ook meerdere grote (betaalde) verhaalexpansies gepland, wederom zoals bij The Witcher 3.

Maar na het debacle van de lancering van Cyberpunk 2077 hadden fans toch wel wat meer verdiend dan vier minimale stukjes DLC. Na al het wachten zou het spel nu eindelijk fatsoenlijk moeten draaien op oudere consoles. Ook Patch 1.3 brengt een ongelofelijk waslijst aan bugfixes en tweaks met zich mee.

Ondanks de gebrekkige gratis content mag je dus echt wel stellen dat CD Projekt Red wat betreft het repareren van hun game eindelijk een ritme heeft gevonden. Het ziet er namelijk naar uit dat het spel nu toch echt ‘af’ begint te geraken. Liever een goed draaiende, bugloze game dan extra content. Dat had bij launch al zo moeten zijn, maar beter laat dan nooit, right?