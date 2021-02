Eerste hands-on uitschuifbare OPPO X 2021 is al binnen - Apparata

Een YouTuber heeft als eerste ter wereld een hands-on met de uitschuifbare OPPO X 2021. En ja, het schuift zo soepel als je zou verwachten!

Afgezien van een mysterieuze teaser weten we eigenlijk nog helemaal niks over de uitschuifbare OPPO concept-phone. Het is daarom des te verbazingwekkender dat er al een hands-on van de OPPO X 2021 op YouTube staat. Uit het filmpje is onder andere het uitschuifmechanisme in actie te zien. En man, wat gaat dat soepel!

Eerste OPPO X 2021 hands-on

Een Franstalige YouTuber genaamd Brandon Le Proktor toont wat lijkt op de eerste hands-on van de aankomende OPPO X 2021. Het uitschuifbare toestel hanteert een gloednieuwe vormfactor. In plaats van een dubbelgevouwen scherm, rolt het display zich automatisch op/uit. De smartphone wordt dus mechanisch omgetoverd tot tablet en weer terug.

Het is niet bekend hoe de YouTuber het toestel in handen heeft gekregen. Het Chinese toestel was tot dusver niets meer dan een stipje op de horizon. Met de hands-on zien we de smartphone daarentegen plotseling volledig in actie.

De OPPO X 2021 is standaard 6.7-inch (16:9) maar schuift automatisch uit tot een 7.5-inch (20:9) tablet. Dat doe je, zo legt Le Proktor uit, door middel van een swipe op een speciale button aan de zijkant van het toestel. Je kunt als alternatief ook twee keer op de button tikken.

De video onthult daarentegen nog meer, wat uit gemiddeld marketingmateriaal niet op te maken valt. We hebben het hier immers nog altijd over een flexibel scherm dat moet kunnen rollen. Hoewel er geen duidelijke vouw zichtbaar is (zoals bij bijvoorbeeld de Galaxy Fold), rimpelt en bobbelt het display alsnog een beetje.

Desalniettemin werkt het geheel verrassend soepel. Het gaat hierbij wel om een prototype dus er zou nog van alles kunnen veranderen. Le Proktor benadrukt dit in zijn video en stelt ook dat de prijs en release datum nog niet bekend zijn. Maar aangezien het de ‘OPPO X 2021’ heet, mogen we het toestel dit jaar nog verwachten en suggereert deze hands-on dat we snel meer van het toestel te zien krijgen.