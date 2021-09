Eerste indruk Call of Duty: Vanguard stelt teleur

We vallen maar meteen met de deur in huis. De eerste indruk van Call of Duty: Vanguard is niet bijster positief.

Afgelopen weekend was het eerste speelbare beta van Call of Duty: Vanguard. Eisen, je moest een PlayStation hebben en een pre-order voor de game hebben openstaan. Aankomend weekend mogen ook Xbox-gamers en PC-gamers aan de slag met de game. Ik ben afgelopen weekend bezig geweest met Vanguard. En ondanks het feit dat het een alpha is, ben ik er niet heel erg te spreken.

Elk jaar een Call of Duty

Ieder jaar zijn er van die vaste prikken in het leven. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe iPhone én er komt ook een nieuwe Call of Duty. De laatste jaren zat de franchise een beetje in een dip. Dat draaide 180 graden met de komst van Modern Warfare in 2019. Echt een topgame. Later kwam het gratis te spelen Warzone, wat ook een hit bleek te zijn. Black Ops: Cold War vond ik een vermakelijk game, maar vooral de single player en het zombie gedeelte. De Multiplayer wist me niet te pakken. Vanguard lijkt niet veel beter te worden.

Teleurstelling..

De makers van Call of Duty: Vanguard hebben de multiplayer van een aantal nieuwe elementen voorzien. De basis blijft echter een ouderwetse Call of Duty. En dat element stoort me een beetje. Het voelt nogal veel van hetzelfde. Mijn allereerste potje had ik meteen een kill-death ratio van 27-6. En ik heb echt maanden geen Call of Duty gespeeld. Nu wil ik niet neerpennen dat ik zo goed ben of het andere team zo slecht. Maar het feit dat je deze CoD opstart en eigenlijk meteen verder gaat waar je bent gebleven met de vorige delen. Er zijn andere wapens en de game ziet er natuurlijk anders uit, met een Tweede Wereldoorlog setting. De basis is echter hetzelfde, waardoor het niet heel vernieuwend aanvoelt.

Nog steeds kijk ik uit naar de release van Call of Duty: Vanguard en dan met name het zombie gedeelte en de single player. Want de Tweede Wereldoorlog blijft een boeiende setting voor een CoD-game. Ik vertrouw er dan ook op dat de single player weer als vanouds meeslepend gaat zijn.

Op basis van de multiplayer zou ik echter mijn schouders ophalen. Nu is dat misschien wat kort door de bocht. Want de alpha is nog niet het uiteindelijke product. Uiteindelijk is het zo dat de basis van de game niet wezenlijk anders gaat zijn met de release van de game.