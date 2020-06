Eerste info over AirPods 3 duikt op

De huidige tweede generatie AirPods kopen, of wachten op de AirPods 3?

Misschien wel het meest succesvolle product van Apple van de afgelopen jaren zijn de AirPods. Later kwamen ook de AirPods Pro en de verwachting is dat het Amerikaanse techbedrijf een AirPods-lijn gaat opzetten met ook andere producten. Vandaag de dag hebben we te maken met de tweede generatie AirPods. De AirPods 3 komen er uiteraard ook aan.

Voor die derde generatie AirPods moet je nog wel even geduld hebben. Dat stelt de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo. Volgens de analist komen de AirPods 3 in het eerste halfjaar van 201. Het ontwerp zou grotendeels gelijk blijven aan de huidige generatie AirPods, met meer verwijzingen naar de AirPods Pro. Tegen de tijd dat de derde generatie komt, zal Apple voorraden van de tweede generatie gaan opmaken.

Kuo voorspelt verder dat Apple vooralsnog 93,8 miljoen paar van de AirPods dit jaar gaat verkopen. Onder andere de terug-naar-school acties in het najaar zijn goed voor extra verkopen. In 2021 denkt Kuo dat Apple kan rekenen op een verkooptoename van 28 procent in vergelijking met 2020.

Als laatste stelt de analist dat Apple met de iPhone 12 stopt met het standaard leveren van de bedrade EarBuds. Normaal gesproken krijg je altijd een setje bedrade oortjes met de aanschaf van een nieuwe iPhone. Vanaf dit najaar gaat het techbedrijf daarmee stoppen, aldus de verwachtingen. En dat betekent een mogelijke boost voor de toekomstige AirPods 3 verkopen. (via Appleinsider)