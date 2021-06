Eerste info over Samsung Galaxy S22 gelekt - Apparata

We kijken vooruit, want de Samsung Galaxy S22 komt er aan en er is al interessante info gelekt over de nieuwe smartphone.

Het duurt echt nog wel even voordat de Galaxy S22 werkelijkheid wordt. Dus als je net een Galaxy S21 hebt gekocht hoef jij je nog geen zorgen te maken. De smartphone verschijnt naar verwachting pas in het begin van 2022. Maar de eerste gelekte informatie over de Samsung Galaxy S22 is nu al een feit.

In het lek van Mauri QHD op Twitter komt naar voren dat Samsung van plan is om meerdere varianten uit te brengen van de smartphone, met elk een andere schermgrootte. Is dat vreemd? Nee, zeker niet. De varianten Galaxy S21 en Galaxy S20 hadden ook verschillende formaten display’s. Maar in dit geval zijn de formaten van de Galaxy S22 net weer even wat anders. Als we het lek mogen geloven tenminste.

Volgens de gelekte informatie heeft de Samsung Galaxy S22 met het grootste scherm een formaat van 6.81-inch. Daaronder komt een versie met een 6.55-inch display. Daar weer onder zit een Galaxy S22-variant met een display van 6.06-inch. Met name de grootste, die waarschijnlijk Galaxy S22 Ultra gaat heten, is interessant. Samsung kruipt langzaam richting de 7-inch, echt een joekel van een scherm en telefoon! Nu zijn dit nog geruchten, dus nemen we de info met een klein korreltje zout.

Samsung Galaxy S22 gelekt