Eerste iPhone 12 hands-on laat toestel zien - Apparata

Geen gelikte beelden van Apple dit keer, maar een eerste video van de eerste iPhone 12 hands-on.

Deze week is de nieuwe iPhone 12 gepresenteerd. De serie bestaat uit meerdere varianten, dus er valt voor iedere Apple-fan wel wat te kiezen. Tot op heden hebben we de iPhone 12 enkel op wat afbeeldingen en reclamevideo’s van Apple gezien. De eerste iPhone 12 hands-on is nu live en biedt een nieuw perspectief.

Good Morning America van ABC News had de primeur om de eerste iPhone 12 hands-on aan de wereld te laten zien. Presentatrice Becky Worley laat de smartphone in detail zien. Dat is toch weer even wat anders dan de commerciële beelden die Apple tot op heden heeft voorgeschoteld.

Zo heel baanbrekend anders in vergelijking met de iPhone 11 is het design niet. Dus zo heel moeilijk is het nu ook weer niet om een voorstelling te maken van het uiterlijk van de iPhone 12. Desalniettemin is het aardig om de smartphone eens vanuit een andere hoek te bekijken.

In de iPhone 12 hands-on uitzending komen onder andere de specs en toepassingen van de nieuwe smartphone aan bod. Ben je allergisch voor typisch Amerikaanse televisie, dan kun je de video beter overslaan. Een onafhankelijke mening ga je niet krijgen met deze primeur voor Good Morning America.