Eerste Nederlandse vermogensbeheerder gaat ervoor en stapt in Bitcoins! - Apparata

De eerste Nederlandse vermogensbeheerder gaat in Bitcoins, omdat zij ook de potentie er van in zien en gewoon lekker veel poen willen verdienen.

Dat Bitcoin een lekkere rally omhoog heeft, dat is iedereen bekend. En dat zit de grote investeerders niet lekker, want vooralsnog missen zij de spreekwoordelijke boot. Dat doet pijn, want ze zijn opgericht om geld te verdienen. De Nederlandse vermogensbeheerder Robeco trekt als eerste de stoute schoenen aan en is voornemens om in de digitale munt te stappen.

Crypto

Veel cryptomunten gaan lekker, zeker de eerder genoemde Bitcoin. Veel mensen zijn heel rijk geworden door te beleggen in de munt. Zeker met de huidige rentepercentages bij banken, kijken veel particuliere beleggers naar alternatieven. Dit heeft ook mede de opmars van de digitale munt veroorzaakt.

De grote jongens -de institutionele beleggers zoals de mannen in pakken genoemd worden- zien het ook gebeuren. Verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders houden de cryptomarkt in de gaten. Afgelopen jaren hadden de Nederlandse vermogensbeheerders voornamelijk kritiek en geloofde ze nauwelijks in bijvoorbeeld Bitcoin, maar daar komen ze op terug. Toch zegt 4 van de 5 dat ze niet gaan instappen, volgens een recent onderzoek van JP Morgan. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 3.400 institutionele beleggers.

Nederlandse vermogensbeheerder

Ook de Nederlandse vermogensbeheerders lopen niet warm om te investeren in Bitcoin. Dat bleek uit een belrondje van het Financieele Dagblad. Maar we weten allemaal hoe het gaat: is er een schaap over de dam, dan volgen er meer. De eerste heeft nu aangetoond dat het serieuze interesse heeft om de munt in te gaan kopen.

Het is niet zo makkelijk om als pensioenbelegger zomaar ergens geld in te steken, zij zijn gebonden aan strenge regels. En terecht, dit is in principe ons geld waar we voor sparen als we met pensioen willen gaan. Senior strateeg Knaap van pensioenfonds APG vraagt zich wel af of investeren in een digitale munt op de lange termijn wel zo aantrekkelijk is. Dit omdat zij investeringen doen voor de lange termijn, tot wel 70 jaar vooruit. Robeco trekt wel de stoute schoenen aan.

De vermogensbeheerder schreef eerder: “digitaal goud een nuttige rol kan spelen in een multi-asset beleggingsportefeuille”. Robeco gaat de munt vermoedelijk gebruiken om zich te beschermen tegen inflatie. De investering in Bitcoins zou dan maximaal 1% zijn van de volledige portefeuille van het bedrijf. Ook zal deze elke dag bijgesteld moeten worden aan de volatiliteit van de digitale munt.

Het eerste schaap is nu over de dam, het is afwachten of de rest volgt.