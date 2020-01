Eerste officiële Samsung Galaxy S20 trailer zorgt voor verwarring [video]

Zo snel kan jij jouw exemplaar in handen hebben.





Inmiddels is Samsung officieel begonnen met de promotiecampagne voor de Samsung Galaxy S20 serie. Op hun officiële Youtube-kanaal postten zij een trailer. Gezien het feit dat deze al 10 miljoen keer bekeken is lijkt populariteit van de nieuwste vlaggenschepen geen issue.

Nu is deze trailer natuurlijk alleen voor het komende Galaxy Unpacked event, maar in Amerika is Samsung ook al begonnen met het teasen van de de Samsung Galaxy S20 lijn zelf. In de foto hierboven zie je de mock-up die zij daarvoor vrijgaven.

De foto is een bewerking van het bestelproces dat naar verwachting vanaf 11 februari in Amerika van start gaat. Op de website van Samsung Amerika kan je nu al een pre-registratie doen om een seintje te ontvangen wanneer je kunt bestellen.. Slashgear heeft inzage in dat proces en weet te melden dat er 6 varianten te bestellen zijn. 5 via een provider en één simlock-vrije variant.

Dus naast de kleur van het toestel valt er meer te kiezen. Wat opvalt is dat er in het bestelproces nergens gesproken wordt over 5G-connectiviteit. Dit zou er volgens Slashgear wel eens op kunnen duiden dat men een aantal series standaard met 4G uitbrengt en dat je extra zal moeten betalen voor de 5G-variant. Gezien de eerder gelekte, hoge, prijzen zal dat een forse aanslag op de portemonnee kunnen zijn.

Tot slot verraadt het systeem nog een leuke scoop. De toestellen zullen, zolang de voorraad strekt, vanaf 6 maart leverbaar zijn voor de snelle besteller. Theoretisch kan je dan dus de simlockvrije variant in bezit krijgen. Wanneer de lijn officieel in Nederland gepresenteerd wordt is nog niet bekend. Ook kan je jezelf in Nederland nog niet opgeven voor een pre-registratie. Wel kan je je via de site alvast registreren voor het bekijken van Samsung Galaxy Unpacked.

Foto: Samsung