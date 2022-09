Eerste patch van Android 13 lost Pixel problemen op

De eerste patch van Android 13 is voor Google Pixel, zoals deze Pixel 7 toestellen. Hier draait standaard Android op. Bron Google

De eerste patch van Android 13 volgt al vrij kort na de lancering van dit operating system in augustus 2022. Met behulp van deze patch, moet de Android versie voor Pixel vijf issues armer zijn.

Pixel altijd eerste smartphone met nieuwste Android

Traditiegetrouw volgt altijd vrij kort na de lancering van een nieuwe Android versie, de eerste patch. De Pixel telefoons zijn in feite de telefoons waarop Android ontwikkeld en getest wordt. Ook wordt Android altijd het eerste voor Pixel telefoons uitgerold, waardoor de gebruikers van Pixel vaak het snelst problemen en bugs ontdekken. Dus de gebruikers van pixels zijn eigenlijk een beetje proefkonijnen.

Aan de andere kant weten ze natuurlijk wel zeker dat de allerbeste mensen van Google op het vinkentouw zitten om problemen op te lossen met hun hardware. Dat geldt natuurlijk in mindere mate voor andere smartphonemakers, zeker voor onbekende merken.

Andere fabrikanten nemen wat langer de tijd om Android 13 aan hun toestel aan te passen. Zo zal volgens hardnekkige geruchten Samsung Android 13 op de 17e of 19e oktober 2022 uitrollen. Merken met een minder actief updatebeleid, zoals veel Chinese budget merken, zullen Android 13 later, of zelf helemaal niet uitrollen. Een wat latere update heeft ook voordelen. Dat betekent namelijk dat de kinderziektes eruit zijn.

Eerste patch van Android 13 repareert draadloos laden en hoog batterijverbruik

Eén van die problemen was dat Android 13 bij bepaalde toestellen, zoals de Pixel 4, draadloos laden in de war schopt. Ook blijkt de “launcher” (grafische schil) van Android 13 nogal wat batterijverbruik te veroorzaken en loopt de communicatie via Bluetooth niet altijd even soepel.

Met deze nieuwe fixes moet dat verholpen zijn. Zo zijn beide batterijproblemen verleden tijd, is ook de collectiviteit van Bluetooth verbeterd en voorkomt de nieuwe fix dat boodschappen op een lockscreen nog maar half leesbaar zijn. Ook de biometrische sensor is verbeterd, waardoor vingerafdruk scans beter werken.