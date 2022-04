Eerste personages van nieuwe GTA 6 zijn bekend!

Rockstar

De geruchtenmolen draait op volle toeren wat betreft de nieuwe GTA 6 en het lijkt erop dat de eerste personages bekend zijn.

GTA 5 is voldoende uitgemolken. Na negen jaar zijn de fans wel toe aan een nieuwe versie van de game. Goed nieuwe voor hun, GTA 6 komt er zeker aan. Iedereen wacht op meer informatie en een goede kenner onthuld nu de eerste personages.

Eerste personages GTA 6

We kennen natuurlijk allemaal de oude gezichten van GTA 5: Franklin, Trevor en Michael. Deze spelen een hele belangrijke rol in het spel. De nieuwe gezichten zijn dus cruciaal voor het slagen van het vervolg. De verwachtingen zijn dan ook hoog.

De eerste informatie over de nieuwe personages komt van Matheusbr9895_. Dit is een kenner en heeft veel leaks op zijn naam staan. Vaak klopt zijn informatie, dus is het des te interessanter waar hij nu mee komt. Zijn bronnen zijn over het algemeen betrouwbaar te noemen. Volgens hem zijn de eerste personages die bekend worden een broer en zus. Een dergelijke verhaallijn hebben we nog niet gehad in GTA, dus het beloofd wat.

Broer en zus

De lekker laat weten dat de broer en zus centraal zullen staan in de game. Ze zijn in 2003 van elkaar gescheiden toen hun ouders werden vermoord. Hun jeugd hebben ze dus niet met elkaar doorgebracht. Op een gegeven moment treffen ze elkaar weer. Rockstar, de ontwikkelaar, blijft geheimzinnig hierover.

Tevens geven ze geen verdere informatie wanneer het spel nu uitkomt. We moeten het dus doen met de kleine beetjes informatie die we hebben. De ontwikkelaar zorgt er in ieder geval wel voor dat er een hype ontstaat omtrent GTA 6.