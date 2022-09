Eerste satellite texting telefoon: Huawei klopt Apple

De Huawei Mate 50 is de eerste satellite texting telefoon. Bron Huawei

De telecomreus Huawei uit China heeft een spectaculair succes behaald. De eerste satellite texting telefoon voor het grote publiek staat nu op haar naam.

Ondanks sancties toch de eerste satellite texting telefoon ter wereld

De Chinese fabrikant Huawei heeft flink te lijden onder Amerikaanse sancties, maar is nog lang niet dood, zo blijkt uit een spectaculaire doorbraak. Als eerste telefoonfabrikant ter wereld is Huawei er in geslaagd om een satelliettelefoon te ontwikkelen die ook nog eens een bijzonder goede smartphone is.

Satellite texting betekent dat een telefoon contact legt met een satelliet en via de satelliet berichten kan verzenden en ontvangen. Het grote voordeel daarvan is dat je overal ter wereld, zelfs in onherbergzame gebieden, telefonisch bereikbaar bent. Tot nu waren daar dure satelliettelefoon voor nodig, zoals Inmarsat. Nu voor het eerst kan dat met een smartphone voor de consumentenmarkt.

Huawei Mate 50, de eerste satellite texting smartphone

Je kunt met deze smartphone satellietberichtjes van 19-20 Chinese karakters versturen. Dat komt neer op ongeveer de lengte van een sms. Een Chinees karakter kan je het beste vergelijken met een kort woord. Een ander nadeel is dat het alleen eenrichtingsverkeer is. Je kan dus niet via de satellietverbinding antwoord terug verwachten. Daarvoor moet je weer binnen bereik zijn van een netwerk.

Om gebruik te kunnen maken van de satellietverbinding moet je natuurlijk wel beschikken over een abonnement bij een satellietprovider. Verschillende providers zijn al in gesprek met satellietnetwerken. Zo is T-Mobile in onderhandeling met het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, Space X.

Eenrichtingsverkeer nadeel

Waarschijnlijk gaat deze telefoon populair worden in zowel in afgelegen gebieden, als in China zelf en als in de vele landen in de rest van de wereld waar de bevolking dungezaaid is en waar grote verlaten gebieden voorkomen. Al is het wel een groot nadeel dat je geen berichten via hetzelfde netwerk kan ontvangen. Over avontuurlijke reizigers en trekkers is deze telefoon natuurlijk ideaal. De Amerikanen hebben pech! Zij kunnen deze telefoon niet kopen vanwege de sancties. Maar wat dat betreft de rest van de wereld, waaronder Nederland, ziet het er gunstiger uit.