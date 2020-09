Eerste smartphone met camera onder display is hier - Apparata

Het is officieel, de ZTE Axon 20 5G is de eerste smartphone met een camera onder het display.

De volgende stap in een wereld van smartphones zonder inkepingen is de camera onder het scherm verstoppen. Deze nieuwe technologie zien we nu voor het eerst toegepast op de ZTE Axon 20 5G. Let wel, voor het eerst toegepast op een smartphone die jij en ik daadwerkelijk kunnen kopen. We hebben het dus niet over één of ander prototype of concept.

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten is de ZTE Axon 20 5G geen vlaggenschip model. Ondanks het feit dat dit een smartphone is met een camera onder het display. Het techbedrijf heeft gebruik gemaakt van transparant materiaal om de 32-megapixel selfiecamera onder het scherm te stoppen. Met onder andere het gebruik van software zien de foto’s er gewoon haarscherp uit, aldus ZTE.

De ZTE Axon 20 5G heeft en Qualcomm Snapdragon 765G processor en een 6.92-inch OLED scherm. Niet alleen de camera van deze smartphone is onder het display verwerkt. Ook een vingerafdrukscanner zit onder het scherm. Verder heb je een 4.220mAh batterij aan boord.

Op de achterkant zitten een 64 MP + 8 MP + 2 MP camera. De telefoon komt in twee smaakjes op de markt. Met 6 GB RAM en 128 GB opslag of met 8 GB RAM en 256 GB opslag. Dat geheugen is nog verder uit te breiden met een microSD-kaartje.

De ZTE Axon 20 5G is voorlopig alleen in China te koop. De telefoon kost daar omgerekend zo’n 270 euro.