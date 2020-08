Eerste smartphone met camera onder het scherm

Na jaren van ideeën en concepts gaat het eindelijk werkelijkheid worden. Een smartphone met een camera onder het scherm komt eraan.

Het idee om een camera onder het scherm te krijgen is niet nieuw. Sterker nog, we hebben in het verleden al meerdere voorbeelden voorbij zien komen. De laatste jaren is de vingerafdrukscanner onder het scherm gemeengoed geworden op high-end smartphones. De volgende uitdaging is de camera. Want die notches van tegenwoordig blijven een lelijke doorn in het oog.

ZTE is de eerste fabrikant ter wereld die op grote schaal een smartphone gaat verkopen met een camera onder het scherm. De onthulling van het toestel volgt op 1 september. Het gaat hier om de ZTE Axon 20 5G. Het feit dat ze de camera onder het display hebben gekregen is natuurlijk dé reden voor alle aandacht voor de telefoon. Het is vanzelfsprekend dat de ZTE geen inkeping (notch) heeft.

De verwachting is dat de ZTE Axon 20 5G met een 6.92-inch 2.460 x 1.080 OLED display komt. Andere specs op basis van lekken hebben het over een 32-megapixel selfiecamera en meerdere camera’s op de achterkant, waaronder een 64 MP variant. Verder zou het toestel een 4.120mAh batterij krijgen en heeft de telefoon 12 GB aan werkgeheugen. Op 1 september weten we het allemaal. Dan is de onthulling van deze smartphone met een camera onder het scherm.