Eerste smartphone van Nothing is de Phone (1)

Een simpele naam, maar geen simpele smartphone. De Phone (1) van Nothing.

Na het brengen van draadloze oortjes op de markt is het eindelijk de beurt aan de langverwachte smartphone van Nothing. Het is het tweede product van de startup uit Londen. Opvallend is de doorzichtige case, een nu al kenmerkend uiterlijk. Het valt lekker op.

De Nothing Phone (1) heeft een 6.55-inch OLED scherm met HDR10+. Net als de vlaggenschepen van OnePlus is er sprake van een aanpasbare 120Hz refresh rate. Achter zit een 50 MP dubbele camera voor haarscherpe foto’s. Het merk heeft een eigen besturingssysteem uitgebracht onder de naam Nothing OS. Uiteraard is dit OS gebaseerd op Android.

Onderhuids levert een Qualcomm Snapdragon 778G+ de rekenkracht. Nothing zegt dat de vraag enorm is naar het toestel. Met meer dan 200.000 reserveringen en biedingen van meer dan 3.000 euro voor de eerste 100 genummerde exemplaren.

De smartphone heeft een stand-by tijd van twee dagen. Het is mogelijk om met de kabel de telefoon in 30 minuten naar 50% op te laden. Heel indrukwekkend is dit niet. Concurrenten zijn al veel verder op dit gebied.

Door de telefoon ontzettend scherp in de markt te zetten hoopt Nothing klanten aan zich te binden. De verkoopprijs ligt op 469 euro voor de Nothing Phone (1). Dan heb je een variant met 8 GB RAM en 256 GB opslag. Voor de versie met 12 GB RAM en 256 GB opslag ben je 549 euro kwijt.

Eind zomer is de Nothing Phone verkrijgbaar. De verkoop start op 21 juli.