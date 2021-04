Eerste stap om Bitcoin te kopen via PayPal op Coinbase gezet - Apparata

Cryptocurrency zoals Bitcoin eenvoudig kopen via PayPal bij een grote exchange. Bij Coinbase is dit nu voor sommigen mogelijk.

De makkelijkste manier om cryptocurrency te kopen is via een veelgebruikte en veilige betaalmogelijkheid. Denk aan iDeal, wat we hier in Nederland veel gebruiken, of PayPal. Maar alleen een veilige betaalmogelijkheid is niet voldoende. Je wilt ook bij een veilige partij kopen. In dat kader heeft Coinbase, een wereldberoemde cryptocurrency exchange, goed nieuws te melden dankzij een samenwerking met PayPal.

Bitcoin kopen met PayPal

Amerikanen kunnen vanaf heden Bitcoin en andere cryptocurrency kopen via PayPal op Coinbase. In het geval van Coinbase is het voor de Amerikanen nu een stuk makkelijker geworden om crypto in te slaan. Er zijn wel limieten. Zo is er een daglimiet van 25.000 dollar. Maar aan zo’n flink bedrag zullen de kleinere traders toch niet komen op dagelijkse basis. Een andere eis is dat er actieve bankrekening is gekoppeld het PayPal account.

De populariteit van cryptocurrency zal alleen maar toenemen als het steeds makkelijker wordt om eraan te komen. Wat dat betreft is dit een goede ontwikkeling. De verwachting is dat de betaalmogelijkheid ook buiten de Verenigde Staten geïntroduceerd gaat worden. Tegelijkertijd is het goed om te weten dat Coinbase bekendstaat om zijn hoge transactiekosten. Voor ons Nederlanders is deze exchange dus niet heel interessant en zijn er genoeg alternatieven om Bitcoin te kopen.