Eerste Tweet voor een gigantisch bedrag verkocht! - Apparata

De eerste Tweet van Twitter oprichter Jack Dorsey is echt verkocht. Voor een gigantisch bedrag!

Wat is een Tweet eigenlijk? Dat is een stukje tekst, aangevuld met een foto of filmpje. In het begin van Twitter was het eigenlijk alleen maar tekst, nu zijn er veel meer aanvullingen bijgekomen. De eerste Tweet ever was die van oprichter Jack Dorsey. En hij heeft het eigendom van die eerste Tweet nu verkocht. Dit heeft hij gedaan als een niet- vervangbare token (NFT). Deze tokens worden steeds populairder, ook Elon Musk is er mee bezig. Een NFT is een uniek digitaal certificaat dat aangeeft wie de eigenaar is van een foto, video of iets anders dat online is.

Verkocht

Nou, de eerste tweet is dus verkocht. In deze tweet staat ‘just set up my twttr’. Deze tweet is online gezet op 21 maart 2006. Razend interessante tweet natuurlijk. Sina Estav vindt van wel en heeft de tweet gekocht voor 2.5 miljoen euro. Kassa!

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Estav is de CEO van Bridge Oracle, dus heeft wel wat geld te spenderen. Via een online veiling genaamd Valuables is de NFT verkocht. Hij is nogal content met zijn nieuwste aankoop en geeft (natuurlijk) op Twitter aan waarom dit zo speciaal is:

Dit is niet zomaar een tweet! Ik denk dat mensen jaren later de echte waarde van deze tweet zullen beseffen, zoals het schilderij van Mona Lisa Estav

Jack Dorsey

De CEO van Twitter gaat het geld niet houden. Hij is al goed voor een miljardenvermogen en geeft daarom het geld weg. Dorsey gaf al eerder aan dat de toekomst in betalen cryptocurrency is en is dan ook een fan van Bitcoin. Daarom gaat hij het geld omzetten in Bitcoin. Daarna schenkt hij het volledige bedrag aan mensen die getroffen zijn door het coronavirus in Afrika.