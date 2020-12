Ehm, wat? Man propt films op diskettes - Apparata

Natuurlijk, er bestaan gekker hobby’s in deze wereld. Maar dit is toch wel heel bijzonder. Een man zet films op diskettes.

Anno 2020 zijn er heel veel makkelijke manieren te bedenken om een film mee te nemen. Op je smartphone, op een externe harde schijf, via de cloud. Noem maar op. Via een USB-stickje kan ook nog maar dat is toch wel ouderwets. Laat staan op een CD branden of.. via een diskette?

Films op diskettes

Een film op een diskette zetten klinkt haast onmogelijk. De ruimte is ontzettend beperkt, dus hoe krijg je daar in hemelsnaam een film op? Reddit-gebruiker GreedyPaint bewijst dat het kan. Hij kreeg het voor elkaar aan de hand van een bijzonder trucje. De films zijn gecomprimeerd aan de hand van een aangepaste x265 codec. Daardoor zijn de film ontzettend klein in een resolutie van slechts 120 x 96.

En dat heeft als resultaat dat een film als Shrek nog maar 1.37 MB ‘groot’ is. Een bijzonder knappe prestatie. Een gevalletje ‘omdat het kan’, want wie gaat er nu voor z’n plezier een film kijken op zo’n lage resolutie? Het is in elk geval grappige dat antieke technologie nog gebruikt kan worden door middel van deze toepassing. Succes met de Lord of The Rings triologie, GreedyPaint. (via Engadget)