Eigenaren Samsung Galaxy Fold krijgen eigen Android

Een ‘tweede’ versie van Android 12 genaamd Android 12.1 moet uitkomsten bieden voor eigenaren van een Samsung Galaxy Fold of andere opvouwtelefoon.

Android 12 is bijna hier en er wordt al volop gespeculeerd wat er allemaal bij lancering te verkrijgen is. Een beetje vreemd dan dat er al over spoedige release van een Android 12.1 wordt gesproken, alsof 12 nu al aan verbetering toe is.

Android 12.1

Het ligt echter anders. Android 12.1, officieel nog een codenaam, is een versie die parallel moet gaan leven aan Android 12. Dat gaat een speciale versie worden voor eigenaren van een Samsung Galaxy Fold en/of andere opvouwbare smartphone.

Opvouwbare smartphone

Want niet alleen de Galaxy Fold wordt beter ondersteund met een aparte Android, ook een opvouwbare Pixel zou ten tonele kunnen verschijnen. Er wordt dan ook verwacht dat de release van zowel besturingssysteem als telefoon samen zullen gebeuren. In ieder geval is de opvouwbare telefoon van Google er dan direct klaar voor, al zullen andere devices er dus ook van kunnen genieten.

Features

XDA mocht alvast aan de slag met een vroege versie van Android 12.1 om eens wat dingen te bekijken. De speciale features van de Android-versie voor opvouwbare telefoons lijken vooral te maken te hebben met betere functies voor split-screen op het grote scherm. Vooral het scheiden van de interface over de beide helften van het scherm moet beter gaan.

Wanneer Android 12.1 uitrolt is dus niet bekend. Houd het nieuws in de gaten!