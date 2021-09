Ein-de-lijk: HBO Max komt naar Europa

HBO

Goed nieuw! HBO Max is binnenkort beschikbaar in Europa, maar er zit een addertje onder het gras.

Yep, het gaat gebeuren. Na veel gezeur en gedoe komt HBO Max naar Europa. In juni kwam de streamingdienst eindelijk beschikbaar buiten de VS, toen deze uitbreidde naar 39 gebieden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Nu maakt het platform van WarnerMedia zijn debuut in Europa op 26 oktober, te beginnen met zes landen in het bijzonder: Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Spanje en Andorra. Wij moeten dus nog even wachten.

HBO Max in Europa

Het bedrijf laat de streamingsdienst gefaseerd uitrollen. Volgend jaar krijgen 14 andere Europese regio’s toegang, namelijk Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije en Slovenië. WarnerMedia plant ook meer territoriumlanceringen voor 2022, hoewel het niet zei of het de streamingdienst op meer continenten beschikbaar maakt.

“Dit is een historisch moment nu HBO Max in Europa landt. WarnerMedia-films en -series zoals Harry Potter, Game of Thrones en The Big Bang Theory worden hartstochtelijk geconsumeerd door fans in heel Europa, en HBO Max is gemaakt om hen te voorzien van de meest intuïtieve en handige kijkervaring om deze en een breed scala aan andere geweldige titels te bekijken.”

Nederland

Het is dus nog onbekend wanneer de dienst in ons land beschikbaar komt. Dat is toch wel jammer en het is ook niet duidelijk waarom er eerst voor de andere landen wordt gekozen.

HBO Max biedt doorgaans twee soorten abonnementen: standaard en mobiel. Zoals altijd zullen de abonnementsprijzen in Europa per regio verschillen. WarnerMedia zal tijdens een virtueel lanceringsevenement in oktober meer details onthullen, waaronder de prijzen en het contentaanbod van de dienst in Europa. Misschien horen we dan ook wanneer wij aan de beurt zijn.