Einde gekomen aan bizarre Dogecoin stijging?! - Apparata

Het is de afgelopen 24 uur wat stil rondom Dogecoin, nu er zoveel aandacht is ontstaan voor de cryptocurrency vanwege de grote stijging.

Het was op z’n zachtst gezegd een gekke week in de wereld van cryptocurrency. En dan met name Dogecoin en diens stijging. De coin, die als grap werd opgericht, heeft de inleg van veel bezitters meerdere keren verdubbeld deze week. Dat komt door een bizarre stijging in de waarde van de munt.

Dogecoin stijging

Op het moment van schrijven is er aan de stijging van Dogecoin een einde gekomen. Dat zou ook wel gezond zijn, want een stijging van meer dan 400 procent in één week is vrij uitzonderlijk. Het begon halverwege de week, toen Dogecoin zo’n 80 procent in 24 uur wist te stijgen. Wat niemand kon beseffen is dat dit slechts het begin was van wat nog komen zou.

De dagen erna steeg de coin meerdere keren met meer dan honderd procent. Het hoogtepunt werd gehaald op vrijdag 16 april met een koerswaarde van zo’n 0,36 eurocent. Inmiddels zit de coin op een waarde van 0,25 eurocent. Nog steeds een krankzinnige stijging in vergelijking met het begin van de week, maar het is wel een minimale correctie.

De vraag is nu of dit weekend de coin even op adem komt, om aanstaande maandag weer verder te gaan. Of dat er juist nu een dikke correctie komt. Spannende tijden voor bezitters van Dogecoin. Op Reddit, 9GAG en andere plekken waar internetters samenkomen wordt vooral opgeroepen om het vast te houden. Maar ik kan me zo voorstellen dat een groot deel dit als een uitstekend moment ziet om winst te pakken.