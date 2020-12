Eindelijk! Android Auto komt naar Nederland - Apparata

Het heeft allemachtig lang geduurd. Toch is het wachten niet voor niets geweest. Google gaat Android Auto eindelijk in Nederland introduceren.

Terwijl Apple CarPlay al lang en breed te gebruiken is in het Nederlands, liep Android Auto nog mijlenver achter. Via een omweg kon je het wel gebruiken in de auto, maar echt lekker werkte het niet. Kortom, je moest wachten op de officiële ondersteuning van Google. Die heeft goed nieuws, want Android Auto komt naar Nederland.

Google heeft bekendgemaakt Android Auto in nieuwe 36 landen te gaan uitrollen. Nederland, België en Luxemburg behoren tot het lijstje. De feature komt meer dan geroepen, want je kunt dan eindelijk je telefoon echt links laten liggen. Android Auto brengt de belangrijkste features van je smartphone naar het infotainmentscherm van de auto. En die mag je gewoon legaal bedienen.

De volgende vraag die automatisch naar boven komt is welke automerken ondersteunen Android Auto nu precies? Dat is altijd iets om wellicht rekening mee te houden met de aanschaf van je volgende bolide. Want wie eenmaal gewend is aan Apple CarPlay of Android Auto wilt eigenlijk niet meer terug.

Google zegt de uitrol van Android Auto de komende maanden uit te breiden. Het kan dus nog even duren voordat Android Auto echt officieel te gebruiken valt in Nederland.