Eindelijk: belangrijke Google-functie nu ook op iPhone

Het heeft even geduurd, maar nu kunnen ook iOS gebruikers aan de slag met de mogelijkheid.





De eeuwige strijd tussen Android en iOS zal nooit ophouden. Google zal altijd Android als eerste het lekkers geven en vice versa natuurlijk met Apple en iOS.

Op Android was het al een tijdje mogelijk om met je smartphone twee factor authenticatie te activeren voor Gmail. Had je een iOS-device, dan kreeg je die functionaliteit niet. Google heeft echter een update gegeven aan de Smart Lock app op iOS waardoor iPhone-gebruikers nu ook het toestel kunnen gebruiken voor dit soort toepassingen.

Als je nu vanaf een computer probeert in te loggen op je beveiligde Gmail-account, dan geeft je iPhone (die in de buurt moet liggen) een melding. Ontgrendel de iPhone en bevestig dat je wil inloggen op Gmail. Google heeft alsnog een addertje onder het gras ingebouwd: het werkt alleen in combinatie met Chrome. Op Safari of Edge ga je dit niet voor elkaar krijgen.

Naast dat je Chrome moet gebruiken, is het hebben van minimaal iOS 10 ook een vereiste. Natuurlijk moet je ook Bluetooth aan hebben staan op zowel je computer, als je iPhone. (via 9to5Google)