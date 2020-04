Eindelijk: de nieuwe MacBook Pro 13″ komt eraan!

Nog even geduld.





Vorig jaar presenteerde Apple een nieuwe 16-inch MacBook Pro. Grootste verbetering was een compleet nieuw toetsenbord. Het leunde meer op de ‘ouderwetse’ techniek en nam afscheid van het veelgeplaagde vlindermechanisme.

Die trend werd doorgezet met de nieuwe MacBook Air die we recent zagen. Helaas zijn de huidige MacBook Pro’s met 13-inch nog van de oude garde. Daar komt spoedig verandering in als we YouTuber Jon Prosser mogen geloven.

If everything goes well… New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya — Jon Prosser (@jon_prosser) April 4, 2020

Volgens de videomaker kondigt Apple over een maandje een nieuwe 13-inch MacBook Pro aan. De laptop zou schuilgaan onder de codenaam J223. Het ligt in lijn met wat anderen al eerder bekendmaakten. Een bekend voorbeeld is afkomstig van Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij voorspelde al dat Apple in het begin van 2020 met een nieuwe MacBook Air en Pro zou komen. Die Air is er nu, het is dus wachten op de Pro.

De nieuwe 13-inch MacBook Pro krijgt naar verwachting het nieuwe toetsenbord. Ook meer recente Intel-processoren en wellicht een iets groter display naar 14-inch behoort tot de mogelijkheden. Nog even geduld dus, over een maandje weten we hoogstwaarschijnlijk meer.