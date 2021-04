Eindelijk fatsoenlijk video's bewerken op Android - Apparata

Zonder vage apps video’s bewerken op Android. Dat is toch wat je wil? Dat kan nu eindelijk.

Je herkent het wel. Een leuk filmpje gemaakt met je smartphone, maar helemaal af is ‘ie nog niet. Inkorten, misschien een grappig effect toevoegen. Nu kun je een app downloaden uit de Play Store, maar het liefst doe je het net een app dat je honderd procent kunt vertrouwen. Wat dat betreft heeft Google goed nieuws voor jet met Photos.

Video’s bewerken op Android

Google Photos voor Android krijgt een update en brengt onder andere meer mogelijkheden voor video bewerken naar de app. De functies waren voorheen al uitgerold op iOS, maar komen nu dus ook naar Android. Je krijgt met de update meer dan 30 mogelijkheden om video’s te bewerken binnen Photos. Voldoende opties om een simpel filmpje wat leuker te maken of te verbeteren. Alleen die naam dekt de lading niet helemaal. Google Photos om video’s te bewerken. Hmm..

Hier in ons land is de app actief onder de naam Google Foto’s. Op sommige Android smartphones komt de app standaard voorgeïnstalleerd. Wil je nu meer weten over wat er allemaal mogelijk is met de app door middel van deze update, dan kun je de Google blogpost lezen.