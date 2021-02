Eindelijk Final Fantasy op de PlayStation 5! - Apparata

Ja hoor, gewoon Final Fantasy op de volgende generatie console, in dit geval de PlayStation 5.

Wanneer was de laatste keer dat je een degelijke Final Fantasy kon spelen op de PlayStation? Precies, dat is alweer even geleden. Final Fantasy XIV, weliswaar een remake, komt naar de PlayStation 5 en nu is er wat meer duidelijkheid over de komst.

Final Fantasy XIV verscheen oorspronkelijk op 30 september 2010 op de PC. Een halfjaar later was de PlayStation 3 aan de beurt. En nu, zo’n 10 jaar later, mag de PS5 met deze game aan de slag. Gamers krijgen de kans om het spel voor het eerst te ervaren op 13 april. Dan komt er een open beta voor Final Fantasy XIV op de PS5.

De game draait op een nieuw systeem, wat het mogelijk maakt om het spel in 4k resolutie te ervaren. Hoe vet is dat? Zeker als je het origineel hebt gespeeld op de PC of PS3 zal het een fijne nostalgie trip worden. Mocht je de game al hebben gekocht voor de PS4, dan kun je kosteloos upgraden naar de PS5 versie.

Het is niet alleen een trip down memory lane. De makers zijn ook van plan nieuwe content naar Final Fantasy XIV op de PlayStation 5 te brengen voor een nieuwe speelervaring.