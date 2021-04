Eindelijk Flitsmeister op Android Auto - Apparata

Flitsmeister, de populaire Nederlandse auto applicatie, werkt nu ook met Android Auto.

De app was al een tijdje te gebruiken via Apple CarPlay en dat heeft natuurlijk tot jaloerse blikken gezorgd vanuit het Android-kamp. De introductie heeft wat langer geduurd, maar eindelijk kun je nu Flitsmeister gebruiken in combinatie met Android Auto.

Begin dit jaar organiseerde Flitsmeister een beta voor Android-gebruikers die deelnamen aan het testprogramma van het bedrijf. Die periode zit erop en de publieke uitrol is begonnen. Flitsmeister op Android Auto werkt wel wat anders als dat je misschien gewend bent van je smartphone.

Dat heeft ermee te maken dat Flitmeister moet spelen volgens de spelregels van Google. En de Amerikaanse techgigant heeft een strikte policy als het gaat om de look en feel van een Android Auto app. Flitsmeister op Android Auto heeft altijd een kaart in beeld. Pas als je in de buurt komt van een flitser of flitspaal zie je deze verschijnen op de kaart en krijg je een melding. Het is dus niet zoals op de smartphone dat je al kilometers van tevoren op de hoogte bent van een naderende flitser. Niet alles is anders. Zo is het wel mogelijk om meldingen door te geven bijvoorbeeld

Flitsmeister op Android Auto is gratis en via het menu van AA te openen. Het staat gewoon tussen de andere apps zoals Spotify en Google Maps. Zorg dat je de laatste update in de Play Store hebt geïnstalleerd en je bent klaar om te gaan.