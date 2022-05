Eindelijk groen voor Bitcoin, maar wat zegt het?

Na een periode van dipjes noteert Bitcoin eindelijk een dag in het groen. Dit zegt het.

Hoop is ver te zoeken in een markt van flinke dalers. Zowel op het gebied van crypto als de aandelenmarkt. Van herstel is nog absoluut geen sprake. Bitcoin doet echter een poging door deze week in het groen te beginnen.

De bekendste cryptocurrency ter wereld wist in 24 uur tijd meer dan 5 procent te stijgen. Bitcoin staat in het groen op een niveau van vijf dagen geleden. Nog weinig spectaculairs dus. De munt moet vooral uit een diep dal klimmen en die overtuiging is nog ver te zoeken. De weerstand is dusdanig hoog dat een kanteling nog ver weg lijkt. Wel zijn de eerste babystapjes gezet.

Op het moment van schrijven staat Bitcoin op een waarde van 30.692 dollar op Coindesk. De afgelopen dagen wist BTC niet eens in de buurt van de 30k te komen. Er was zelfs weer even kortstondig sprake van een daling naar het gebied van 28k.

De toon is gezet voor deze week. Pas als er significante stijgingen plaatsvinden kun je overtuigend spreken van een nieuwe trend. Het ziet er goed uit, echter bij te weinig vertrouwen gaat de cryptocurrency gewoon weer de andere kant op. En dat laatste zien we eigenlijk al in heel 2022. Kortom, rustige ontwikkelingen op een rustige maandag.