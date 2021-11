Eindelijk. Het duurste huis op Funda is verkocht

Funda

Er staan wel wat prijzige huizen te koop in Nederland. Maar de allerduurste is na vijf jaar eindelijk verkocht.

Nederland telt veel dure huizen. En een van de duurste die werd aangeboden op Funda is nu verkocht. De verkoper heeft lang moeten wachten op een nieuwe koper. Namelijk vijf jaar. Maar gelukkig, het huis in het chique Aerdenhout is verkocht.

Duurste huis op Funda

Het landhuis met veel allure kwam vijf jaar geleden op de markt. Met een prijskaartje van €16,75 miljoen was het destijds het duurste huis op Funda. Daar krijg je een landhuis voor dat in 1923 gebouwd is en in 2006 gerenoveerd is. Daarbij zit ook nog een koetshuis en een tweede woning. Deze woning heeft de naam ’t Jagthuys. Het huis is dus helemaal strakgetrokken tijdens de renovatie. En je krijgt alles wat je kan verwachten bij een dergelijk huis. Denk aan een bibliotheek, zwembad, gym, negen slaapkamers en een wijnkelder. Ook in de tuin hoef je je niet te vervelen. Daar is een hockeyveld met kunstgras en een tennisbaan. Lekker sportief!

Nieuwe eigenaar

Wie de verkoper is, dat weten we niet. In een krant lieten de eigenaren wel weten dat ze het huis verkopen omdat de kinderen het huis uit zijn. Dan zijn negen slaapkamers misschien wel veel. Ook de nieuwe eigenaar hecht waarde aan zijn of haar privacy. De verkopende makelaar doet daar geen uitspraken over, maar zegt wel dat het een succesvol ondernemer is die uit Nederland komt. De laatst bekende prijs dat gevraagd werd, was €15,75 miljoen. Of de nieuwe eigenaar er nog meer vanaf heeft weten te snoepen is onbekend. Door deze prijsdaling was het huis overigens niet meer het duurste huis van Funda. En buiten Funda, daar vinden we huizen die te koop staan die nog veel duurder zijn.