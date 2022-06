Eindelijk! Het gaat makkelijker worden om aan een PS5 te komen

Ook nog steeds op jacht naar een PlayStation 5? Het gaat makkelijker worden om een PS5 te kopen.

Zoek op PlayStation 5 in een willekeurige webshop en je hebt honderd procent kans op een uitverkochte console. Al sinds de release van het apparaat is de console ontzettend moeilijk verkrijgbaar. Er is hoop, want de kans dat je er eentje op de kop kunt tikken wordt makkelijker.

PS5 kopen

Sony heeft bekendgemaakt inmiddels 20 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 te hebben verkocht. Deze aankondiging komt ook met het nieuws dat Sony de productie van de console gaat opschroeven. Dat betekent dat winkels straks meer consoles krijgen om te verkopen. En dat vergroot weer de kans dat jij er eentje eindelijk kunt kopen.

De PS5 verkoopt nog niet zo lekker als de PS4. Dat heeft niet zozeer te maken met verminderde populariteit. Sterker nog, de hype rondom de nieuwe generatie consoles was groter dan ooit. Het heeft simpelweg te maken met beschikbaarheid. De PS4 had nooit met dergelijke verkoopproblemen te maken als de PS5 in de afgelopen jaren.

Winkelrekken gevuld met PlayStation 5’s hoef je ook niet op te rekenen op de korte termijn. De tekorten van onderdelen is nog steeds een issue anno 2022. Vermoedelijk zal dit volgend jaar ook nog een rol spelen. Maar het feit dat Sony de productie kan opschroeven van de PlayStation 5 geeft hoop. Kun je straks eindelijk een PS5 kopen, hopelijk. (via gameindustry.biz)