Eindelijk je Instagram verslaving onder controle

Je hoeft Instagram niet meteen te verwijderen om van je verslaving af te komen. Het bedrijf helpt je nu een handje op weg.

Geregeld komt Big Tech onder een vergrootglas te liggen. Want gaat wat ze doen niet te ver? Zelf voelen ze ook de hete adem in de nek. Daarom komt Instagram nu met een Take a Break feature. Een feature voor een probleem dat ze zelf hebben gecreëerd. Best gek eigenlijk.

Instagram is zo ontworpen dat een verslaving voor sommige mensen een kwestie van tijd is. Zoals zoveel social media. Als je veel mensen volgt krijg je een soort drang om altijd op de hoogte te blijven. Om nog maar te zwijgen over de Ontdek-pagina en de Reels. Waar je eindeloos kunt blijven scrollen op content dat Instagram heeft geselecteerd op basis van je gedrag. Ze weten dondersgoed hoe ze jou moeten bedienen.

Dit kan serieuze gevolgen hebben. Er zijn echt mensen die mentaal gebukt gaan onder Instagram verslaving. Het constant pakken van de smartphone en het checken van Insta, tientallen keren per dag. Vandaar dat Instgram nu met de Take a Break feature is gekomen. Het is nog een test, maar op termijn kun je verwachten dat de functie grootschalig uitgerold gaat worden.

Met de Take a Break feature krijg je een melding vanuit Instagram hoeveel tijd je spendeert aan de app. De cijfers kunnen confronterend zijn. Het moedigt aan om even een pauze te nemen. Bijvoorbeeld als je 10, 20 of 30 minuten in de app bezig bent. Bekijk een toelichting via Twitter hieronder.