Eindelijk komt WhatsApp met deze functie!

Het gaat niet snel bij WhatsApp, maar nu komen ze dan eindelijk met deze functie.

Je online status in WhatsApp, dit is een veelbesproken onderwerp. Nu komt de berichtendienst met een functie waarmee gebruikers hun online status kunnen verbergen, aldus WABetaInfo. Op zaterdag deelde de site een screenshot van de nieuwe privacy-instellingen. Hiermee kan iemand meebeslissen wie ze kan zien wanneer ze de app gebruiken. De functie zou een aanvulling zijn op de recente tweaks die WhatsApp heeft geïntroduceerd in de Last Seen-functionaliteit van de app.

Nieuwe functie WhatsApp

Na een bèta-uitrol in april heeft het bedrijf een update uitgebracht die een instelling ‘Mijn contacten behalve’ heeft toegevoegd. Hiermee wordt mogelijk gemaakt meer gedetailleerde controle te hebben over wie kan zien wanneer je de app voor het laatst hebt gecontroleerd. Het probleem met de laatst gezien-status van WhatsApp was dat het contacten een manier gaf om erachter te komen of je hun bericht had gezien, zelfs als je leesbevestigingen had uitgeschakeld.

Veel mensen vinden dit toch vervelend en wachten al langere tijd op een aanpassing. Zodat jijzelf echt helemaal in control bent. WhatsApp neemt dit soort geluiden serieus en komt met aanpassingen. Moet ook wel, de berichtendienst loopt op sommige onderdelen hopeloos achter op de concurrenten.

WABetaInfo

Statusfunctie

Als we naar de screenshot kijken die WABetaInfo heeft gedeeld, kunt je met de nieuwe online statusfunctie dezelfde mensen beperken waarvan je niet wilt dat ze je Laatst gezien-status zien. Het is verrassend dat het zo lang heeft geduurd voordat WhatsApp aan zo’n basisprivacyfunctie begon. Maar nu het eindelijk onderweg is, zullen veel gebruikers het zeker waarderen.