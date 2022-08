Eindelijk meer privacy in WhatsApp!

WhatsApp voegt eindelijk een aantal functies toe die je privacy verbeteren. Daar zaten we al wel even op te wachten!

WhatsApp heeft zo’n beetje iedereen. Allemaal zijn we lid van meer WhatsApp groepen dan we eigenlijk zouden willen, en blijven we braaf lid van de groep van de schoonfamilie om niemand voor het hoofd te stoten. Als we spijt hebben van een bericht hebben we na een uurtje pech, want terugtrekken kan dan niet meer.

Tot nu dan. Want WhatsApp kondigt eindelijk een aantal privacy bevorderende veranderingen aan waarvan we eigenlijk ons niet voor kunnen stellen dat moederbedrijf Meta daar niet eerder aan had kunnen denken.

Stiekem een App-groep verlaten

Na deze update kun je eindelijk een App-groep uit sneaken! Nou ja bijna dan. Nu krijgt de hele groep nog een melding als je Sjaak Afhaak bent. Straks alleen nog de beheerder van de groep. Toch al een hele vooruitgang. Krijg je niet meteen je al je collega’s over je heen die het liefst om middernacht nog iets met je willen delen.

Daarnaast was er sinds vorig jaar al een mogelijkheid die “eenmalige weergave” gedoopt is. Dat betekent dat foto’s en video’s waarvan gebruikers hebben aangegeven dat ze maar één keer getoond mogen worden daarna uit de chat verdwijnen. Nu gaat WhatsApp daarbij ook screenshots blokkeren. Op die manier is weg ook echt weg.

Online Status

Je kunt al verbergen wanneer je voor het laatst online was. Maar op dit moment is het altijd te zien als je online bent. In een gesprek zie je dan onder de naam “nu online” staan. Binnenkort kun je die melding dus aanpassen.

Je kunt er voor kiezen om het alleen aan je contactpersonen te laten zien, of voor specifieke mensen verbergen. Bijvoorbeeld voor je schoonmoeder… Overigens betekent dat dan wel dat je ook hun status niet meer kan zien. Maar goed alles voor een beetje privacy in je WhatsApp.

Berichten wissen

Een bericht wissen voor jezelf kan al jaren en momenteel kun je tot een uur na het verzenden van je bericht het bericht alsnog wissen. Die tijd wordt fors verlengd naar 2,5 dag. Al lijkt ons de kans dat iemand het dan nog niet gelezen heeft niet heel groot. Maar als je grote spijt hebt dan kun je toch alsnog het bewijs wissen. Een melding van bericht verwijderd blijft dan wel staan.

Concurrent Telegram heeft helemaal geen tijdslimiet en biedt permanent de mogelijkheid om je woorden te wissen. Apple’s iMessage plant ook een wis-functie maar heeft daar een limiet van maximaal twee minuten in hun hoofd. Flink korter dus.

Some conversations on WhatsApp don't need to last forever ⏱️



Disappearing messages is an optional feature you can turn on for additional privacy 🪄



You can set a default message timer for all your new chats to disappear after 24 hours ✌️ — WhatsApp (@WhatsApp) August 10, 2022

Timer

Ook aangekondigd zijn twee-staps verificatie en het volledig blokkeren van specifieke contacten. Een andere toffe feature die komt is het zetten van een timer. Je kunt een chat beschikbaar maken voor 24 uur. Er komt een standaard instelling waarmee je een bericht kunt laten verdwijnen na 24 uur. Allemaal voor jouw privacy.

Wanneer alle WhatsApp privacy functies exact beschikbaar komen is nog niet bekend, maar we verwachten zeer binnenkort.