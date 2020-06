Eindelijk: Netflix ‘verder kijken’ kun je aanpassen

Je kunt eindelijk orde op zaken stellen met het nogal rommelige Netflix ‘verder kijken’.

Hoe ziet jouw Netflix eruit? En dan hebben we het met name over het ‘verder kijken’ gedeelte van Netflix. Grote kans dat het een rommeltje is. Als je een serie of film uitprobeert neemt Netflix deze automatisch op in deze sectie. Superhandig als je daadwerkelijk deze content inderdaad verder gaat kijken, maar wat als je dit niet van plan bent?

Je bent heus niet de enige die een serie of film probeert en vervolgens afhaakt. De serie of film blijft wel hangen in ‘verder kijken’ ook al ben je totaal niet van plan dit te doen. Erg irritant, aangezien dit tussen content komt te staan dat je wel verder van plan bent te kijken. Bovendien gaat de content pas weg als je genoeg andere stukjes films of series hebt gekeken. Netflix heeft eindelijk door dat niet langer kan en komt met veranderingen voor ‘verder kijken’.

Netflix komt met een verwijder-knop voor films of series die in je ‘verder kijken’ staan, aldus The Verge. Als je echt niet van plan bent om de content te bekijken, kun je deze verwijderen uit je lijst. Een screenshot van Android laat de functie zien. Later deze maand komt de feature ook naar iOS. En hopelijk binnen afzienbare tijd naar je televisie of console.